Двукратный вице-чемпион мира Валттери Боттас близок к возвращению в королевские гонки.

Американская команда Кадиллак, которая в следующем сезоне дебютирует в Формуле-1, определилась с составом пилотов на свой дебютный сезон, сообщает Auto Action.

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По информации источника, первым пилотом команды станет финский гонщик Валттери Боттас. 35-летний пилот опередил в борьбе за попадание в команду Серхио Переса.

Вторым пилотом с большой вероятностью будет 25-летний бразилец Фелипе Другович. Отмечается, что в Кадиллак хотят подписать молодого гонщика, который может в перспективе стать топ-пилотом. К слову, на место в американской команде рассматривались также кандидатуры Гуаньюя Чжоу, Юки Цуноды, Джека Дуэна и Мика Шумахера.

Напомним, Боттас в своей карьере выступал за Уильямс, Мерседес, Альфа Ромео и Кик Заубер. Становился двукратным вице-чемпионом (2019, 2020) и двукратным бронзовым призером (2017, 2021) Формулы-1. Свою первую победу одержал на Гран-при России 30 апреля 2017 года.

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