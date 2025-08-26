Новичок Формулы-1 – команда Кадиллак – объявила состав боевых пилотов на сезон-2026. Ими станут финн Валттери Ботас и мексиканец Серхио Перес, сообщает пресс-служба американской команды.

Оба гонщика вернутся в королевские гонки после года паузы – на двоих они провели 527 Гран-при, выиграв 16 из них.

Напомним, Боттас в своей карьере выступал за Уильямс, Мерседес, Альфа Ромео и Кик Заубер. Становился двукратным вице-чемпионом (2019, 2020) и двукратным бронзовым призером (2017, 2021) Формулы-1. Свою первую победу одержал на Гран-при России 30 апреля 2017 года. Сейчас финн является резервистом немецкой команды Мерседес.

Перес выступает в Формуле-1 с 2011 года. Успел поездить за команды Заубер, Макларен, Форс Индия, Райсинг Пойнт и Ред Булл. Вице-чемпион мира 2023 года в составе австрийской конюшни. После завершения прошлого сезона покинул Ред Булл и находится без команды.