Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел (26-0, 18 КО) вернется на ринг в 2026 году.

Агит Кабаел проведет защиту титула против албанского боксера Нельсона Хисы (23-0, 21 КО). Бой состоится 10 января 2025 года, сообщает Mo Boxing No Problem.

Отмечается, что бой Кабаел – Хиса состоится в немецком Оберхаузене. Агит обладает временным титулом по версии WBC, который позволяет в будущем встретиться с полноценным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Кабаел последний раз выходил на ринг в феврале, тогда он нокаутировал китайца Чжана Чжилея в 6 раунде. 41-летний Хиса провел четыре боя в 2025 году и одержал четыре досрочные победы. Албанец одолел Тодорче Цветкова, Йонни Молину, Эдвина Кастильо и Патрика Корте.

Agit Kabayel will face Nelson Hysa on January 10th at the Rudolf Weber Arena in Oberhausen, Germany. pic.twitter.com/2VZO01fx4E — Mo Boxing No Problem (@MoBoxingNP) September 28, 2025

