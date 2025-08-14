– Кто из боксеров тебе нравится?

– Конечно, отец и дядя мой. Они оба являются легендами. Усик тоже. Очень нравится, как он провел свой бой против Дюбуа. Ломаченко также.

– Если ты уже задел Василия Ломаченко, то знаешь, какая у него общественная позиция по Украине?

– Знаю. Так себе отношусь к его взглядам... Есть вопросы к нему. Хотя спортсмен он замечательный, – заявил Максим Кличко в интервью Blik.ua.

Добавим, что Максим в отличие от своих звездных отца и дяди не пошел в бокс, а выбрал другой путь – баскетбол. Кличко-младший защищал честь молодежной сборной Украины на Евробаскете U-20, а на клубном уровне выступает за Монако U-21.

