Евгений Мельник в свои 13 лет демонстрирует гражданскую зрелость, которой так не хватает многим взрослым.

Украинец занял третье место на этапе Юношеской лиги по каратэ, который принимала испанская Гвадалахара.

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Для 13-летнего воспитанника клуба "SHOGUN" это была дебютная медаль на международных соревнованиях. К сожалению, в тройку призеров в этой весовой категории (до 45 кг) попал и россиянин.

Мельник отказался делить пьедестал с представителем страны-террориста, отойдя в сторону. Поступок украинского юноши сорвал аплодисменты на месте события и получил много положительных отзывов в соцсетях.

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