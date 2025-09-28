Футзал. Чемпионат Европы U-19. Группа А. 1-й тур

Украина – Молдова 7:0

Юниорская сборная Украины по футзалу ярко начала чемпионат Европы-2025. В стартовом матче турнира украинцы разбили сборную Молдовы со счетом 7:0.

Украинцы подошли к соревнованиям в статусе действующих полуфиналистов Евро, где в прошлом году уступили Испании 2:3 и остановились в шаге от финала. В этом розыгрыше "сине-желтые" выступают в группе A вместе с Молдовой, Италией и действующими чемпионами Португалии.

Открыли счет украинцы уже на второй минуте – отличился Владислав Камец. Вскоре Артем Климчук удвоил преимущество, а Богдан Цап сделал счет 3:0. Еще до перерыва Назар Першив оформил дубль, доведя счет до разгромного – 5:0.

В начале второго тайма Артур Хибовский получил вторую желтую карточку и оставил Украину в меньшинстве, но это не помешало команде продолжить доминирование. Артем Малиновский и Ростислав Росткивский забили еще по голу, установив окончательный счет 7:0.

Благодаря этому результату сборная Украины стала промежуточным лидером группы. Во втором туре команда встретится с действующими чемпионами Европы – сборной Португалии. Поединок состоится в понедельник, 29 сентября, в 20:30.

