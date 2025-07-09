Никита Белозерцев в 1/8 финала юниорского Уимблдона встретился с Жигой Шешко из Словении. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Юниорский Уимблдон-2025, трава, 1/8 финала

Жига Шешко (Словения) – Никита Белозерцев (Украина) – 7:6 (7:2), 6:2

16-летний юниор вышел в 1/8 финала Уимблдона – ранее он отказывался говорить на украинском

Белозерцев, который все еще представляет Украину, но имеет желание сменить гражданство и, как известно, отказывается общаться на украинском, в борьбе за путевку в четвертьфинал лондонского мейджора среди юниоров не справился с представителем Словении Жигой Шешко.

16-летний Никита в первом сете до последнего пытался одолеть соперника – судьба партии решилась только на тай-брейке, где юный словенский теннисист оказался сильнее. Второй сет прошел при полном доминировании Шешко.

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