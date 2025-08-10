Соня Соколова проиграла только Бейли Раш из Канады.

Всемирные игры-2025, вейксерфинг

1. Бейли Раш (Канада) – 63,33

2. Соня Соколова (Украина) – 50,0

3. Джухи Мун (Республика Корея) – 43,0 43 0

17-летняя Соколова приятно удивила своим выступлением в дисциплине "ским". За него она получила от судей ровно 50 баллов и заняла второе место.

Лучше украинки оказалась только представительница Канады Бейли Раш, которая финишировала с результатом 63,33 балла.

Замкнула призовую тройку Джухи Мун из Кореи. Ее результат – 43 балла.

Медаль Соколовой стала девятой для украинской сборной на Всемирных играх в Китае.

