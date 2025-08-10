Юная украинка Соколова сенсационно завоевала серебро в вейксерфинге на Всемирных играх в Китае
Соня Соколова проиграла только Бейли Раш из Канады.
Всемирные игры-2025, вейксерфинг
1. Бейли Раш (Канада) – 63,33
2. Соня Соколова (Украина) – 50,0
3. Джухи Мун (Республика Корея) – 43,0 43 0
Украина завоевала четыре награды на Всемирных играх в экзотическом виде гребли
17-летняя Соколова приятно удивила своим выступлением в дисциплине "ским". За него она получила от судей ровно 50 баллов и заняла второе место.
Лучше украинки оказалась только представительница Канады Бейли Раш, которая финишировала с результатом 63,33 балла.
Замкнула призовую тройку Джухи Мун из Кореи. Ее результат – 43 балла.
Медаль Соколовой стала девятой для украинской сборной на Всемирных играх в Китае.
Тренер Терлюги рассказал, как удалось удовлетворить протест относительно полуфинала Всемирных игр – помогли друзья из Канады