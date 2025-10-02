Форвард Майами Никола Йович договорился о новом соглашении с клубом.

Форвард Майами Никола Йович и клуб достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Как информирует ESPN, 22-летний сербский баскетболист в ближайшее время подпишет новый контракт на 4 года, общей стоимостью 62,4 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Йович сыграл 46 матчей регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 10,7 очка, 3,9 подбора и 2,8 передачи.

Для него сезон-2025/26 станет уже четвертым в лиге. Йович был выбран Майами на драфте-2022 под 27-м номером.

Напомним, что Никола Йович недавно принимал со сборной Сербии участие в Евробаскете-2025, где завершил выступления в 1/8 финала, уступив Финляндии.

