Паркер, который является временным чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом дивизионе, заявил, что выиграть у Усика, который до сих пор непобедимым, не так-то просто.

Возможный бой Усик – Паркер уже вызывает отказы – есть первые несогласные на его проведение

"Это замечательный боксер, очень крутой технарь с высочайшим уровнем IQ. На него нужно оказывать давление. Для этого нужно соответствовать его воркрейту (работоспособность или активность боксера в бою. – прим.), ведь он выбрасывает огромное количество ударов. Это значит, что нужно быть в просто супертоповой форме, иметь крутую выносливость. Причем, уметь держать ее с первого раунда до последнего", – заявил Паркер в комментарии Кирану Экеледо.

Ранее, как известно, WBO обязала Александра Усика и Джозефа Паркера договориться о проведении поединка за титул, обладателем которого является украинец.

WBO официально обязала Усика начать переговоры относительно боя против претендента на один из поясов украинца