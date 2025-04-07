Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих призналась, как мотивирует себя во время соревнований.

“Когда надо собраться, я думаю о своей стране. О том, что я приехала соревноваться и от меня зависит, возьмет ли Украина медаль.

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Перед моим прыжком на 2,10 я думала, какой праздник будет дома, если я прыгну. Я стояла на разбеге и думала, что смогу. Смотрела на планку и понимала, что это не так и высоко. Ты все сможешь. Это все только в голове", – рассказала Магучих в интервью Redbull.com.

Украинка побила мировой рекорд в июле 2024 года во время Бриллиантовой лиги в Париже, взяв высоту 2,10 метра.

К слову, на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в помещении Ярослава заняла третье место, проиграв главным конкуренткам – австралийкам Николе Олислагерс и Элеанор Паттерсон.