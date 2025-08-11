"Формула-1 – это вид спорта, который раздражает, потому что вы – 20 лучших пилотов мира, но за один сезон у вас может быть только четыре разных победителя и, возможно, максимум два претендента на титул.

Итак, 15-16 других гонщиков даже не чувствуют вкуса победы. В футболе даже команда, которая финиширует последней в Премьер-лиге, выигрывает несколько матчей за сезон, а значит, чаще чувствует вкус успеха, чем пилоты с пятого по двадцатое место в Формуле-1.

Так мало людей имеют возможность это почувствовать (стать чемпионом мира). Но я все еще абсолютно верю, что мое время придет. Я не знаю, когда это произойдет, но я ежедневно убеждаюсь, что буду к этому готов – то ли в следующем году, через два, пять или десять лет", – цитирует Расселла Racingnews365.

Напомним, после 14-ти этапов британец занимает в общем зачете пилотов четвертую строчку, набрав 172 очка. В текущем сезоне он шесть раз поднимался на подиум и торжествовал на Гран-при Канады.

