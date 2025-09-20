“Если посмотреть на матч в целом, особенно начиная с поединка Элины против Жасмин, итальянки играли действительно невероятно. Я не знаю, в какой момент это изменилось и почему это изменилось, потому что было очевидно, особенно в паре сегодня, сколько очков они выиграли действительно благодаря везению.

Украина проиграла пару Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Нам всем иногда везет, но сегодня это было действительно что-то необычное. У меня не было много матчей, как этот, в моей карьере.

Оглядываясь на наш парный матч, я чувствую, что я сделала все, что могла. И, думаю, Люда тоже. Они просто были лучше в важные моменты. Мы не играли так хорошо в важных розыгрышах. В конце концов, это был действительно длинный матч, и счет точно не отражает этого.

Но это тяжелое поражение. В то же время я чувствую, что мы никогда не были в такой позиции, в которой находимся сейчас. Я с нетерпением жду, чтобы снова играть с этой командой, попробовать снова в следующем году. Я хочу иметь возможность взять все, что могу, из этого опыта и увидеть, что мы можем сделать лучше и двигаться вперед. Я чувствую, что как теннисистка ты действительно привыкаешь к поражениям, потому что ты проигрываешь почти каждую неделю. Это часть игры. Очевидно, сегодня был действительно тяжелый день для нас. Мы были очень близко к финалу", – цитирует Марту Костюк BTU.

В финале Кубка Билли Джин Кинг Италия сыграет против победительниц матча между командами США и Великобритании.

