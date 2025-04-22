"Очень жду этот бой, потому что Дюбуа изменил свой стиль. Британец слишком рано провел первый поединок с украинцем. Но сейчас он напоминает зверя, стал чемпионом мира и имеет другую психологию. За последний год Даниэль нокаутировал двух претендентов (Миллер, Хргович), а после этого не оставил шансов чемпиону мира (Джошуа).

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Дюбуа стал больше работать джебом, прекратил делать ставку только на удар. Чтобы победить Усика, надо больше работать по корпусу. Возможно, у Дюбуа именно такой план. Это самое слабое место украинца. Удар ниже пояса в первом бою? Он работает только по корпусу.

Недостаток Усика поможет британцу. Еще украинец довольно часто держит руки слишком высоко, но если бить по корпусу, ему придется открыть голову и опустить их ниже. Мы точно увидим совсем другого Дюбуа", – резюмировал Мора в комментарии DAZN.

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