Рауль Лосано прокомментировал победу над командой Нидерландов и поделился ожиданиями от встречи со сборной Италии.

Главный тренер сборной Украины по волейболу заявил, что его подопечные находятся в нормальной ситуации, когда им не все удается на площадке даже против такой команды, как сборная Нидерландов – одного из аутсайдеров Лиги нации.

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"Проводить первый матч в новом городе, в новом зале нелегко. На новой арене мы провели лишь один час тренировки. Нет (должной) координации на подаче, на приеме. Но это нормальная ситуация – в ней не только Украина, а и все команды, это нормально для Лиги наций.

С каждым матчем мы эволюционируем. Возможно, завтра или послезавтра эволюция продолжится. Это нормальная ситуация.

Это очень важные соревнования для всех сборных. Отбор на Олимпиаду происходит по рейтингу, важно улучшать позиции. Сейчас важно (выиграть) еще один или два матча, чтобы отобраться в Финал восьми.

Италия? Это чемпионы мира, чемпионы Европы. Этот матч не является целью для Украины. Важно усиливать команду, игроков для чемпионата Европы. Можно сыграть на похожем уровне, но не (в матче против Италии)", – цитирует Лосано Суспільне Спорт.

Игра Лиги наций Украина – Италия состоится в четверг, 17 июля, начало – в 17:30 по киевскому времени.

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