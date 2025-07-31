Первая ракетка Украины справилась с так называемой "нейтральной" теннисисткой, которая имела статус одной из победительниц квалификации, в двух сетах – 7:5, 6:2.

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"Что принесло наибольшее удовольствие в этом матче? Думаю, эйс в концовке – отличное завершение поединка. В целом, это была хорошая игра. Всегда непросто начинать турнир матчем против "квалифайера": соперница уже провела здесь несколько поединков, а для меня это была первая встреча. Нужно было адаптироваться к условиям, почувствовать корт. Но я очень довольна сегодняшней победой и благодарна всем, кто остался поддержать.

В чем секрет стабильных результатов за последние полгода? В каждом матче я стараюсь найти свою игру. Это не всегда легко и не всегда происходит сразу. Иногда нужно сильно постараться, копнуть глубже, чтобы нащупать ритм и уверенность. Как сегодня – я просто сосредоточилась на том, что могу контролировать, и делала все, чтобы выиграть этот поединок", – цитирует Свитолину "Большой теннис Украины".

Как известно, в 1/16 финала "тысячника" в Монреале Свитолину ждет еще одна "нейтральная" теннисистка Анна Калинская.

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