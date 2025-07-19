Украинская прыгунья в высоту на соревнованиях в столице Великобритании впервые с 2022 года не попала в призовую тройку на международном старте. С результатом 1,93 метра она финишировала четвертой, уступив двум призерам по количеству попыток.

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"Думаю, паниковать еще не надо. Конечно, хочется прыгать выше, потому что это не те результаты. Последние два старта – не те результаты, на которые я могу прыгать. Но в этом нет ничего страшного. Будем тренироваться и готовиться. Главный старт – чемпионат мира, будем готовиться к нему", – цитирует Магучих Суспільне Спорт.

На соревнованиях в Лондоне Ярослава пыталась покорить планку на высоте 1,96 метра, но три попытки для этого у нее оказались тщетными.

Магучих уже гарантировала себе место в Финале сезона Бриллиантовой лиги-2025. Следующий старт для украинки состоится в августе.

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