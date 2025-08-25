"Очень-очень расстроены, что не смогли выиграть этот матч. То, как команда билась сегодня, мы были настолько смелыми и сильными, – это показало мне, что мы сделали хорошую работу. Сегодня мы проиграли, но на будущее это хороший урок для меня и команды.

Украина потерпела болезненное поражение от Японии на ЧМ по волейболу, имея преимущество 2:0

Надеюсь, что последний матч против Камеруна мы выиграем и вернемся в Украину с позитивом. И с хорошими надеждами на будущее и следующий сезон. Знаю, что будет сложный сезон – мы дебютанты Лиги наций. Но я думаю, что вот такие матчи – против Сербии и Японии – показали всем, что мы можем быть хорошим соперником для всех команд", – заявил Глушак для Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины потерпела два поражения на ЧМ-2025 и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.Свой последний матч на турнире "сине-желтые" сыграют 27 августа против сборной Камеруна.

