"Ничего положительного из гонки вынести не могу, кроме того, что Шарль финишировал на подиуме для команды.

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Это было ужасно, мне не понравилось. В первом отрезке была сильная недостаточная поворачиваемость, болид не реагировал. Во втором этапе баланс был немного лучше, но я не мог обрести уверенность. Нет четкой проблемы, на которую можно указать.

Я думаю, что буду бороться и в Майами. Пока нечего исправить – так будет до самого финиша года. Это будет болезненно. Я буквально пробовал все, но машина просто не хочет работать со мной", – цитирует Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, Льюис на неделе жаловался на болид Феррари, однако надеялся окончательно преодолеть трудности с адаптацией к машине. На Гран-при Саудовской Аравии британец стартовал седьмым и по ходу гонки поднимался в топ-5, однако финишировал на седьмой строчке, что стало для него настоящей трагедией.

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