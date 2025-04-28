Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился ожиданиями от боя-реванша против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

– Глядя на эти два боя с Тайсоном Фьюри, ты думаешь, что он стал немного медленнее?

– Я думаю, что каждый боец естественно становится медленнее с возрастом, а он имел два больших боя. Да, я считаю, что это естественно, но я собираюсь быть тем, кто победит его своими ударами. Я собираюсь бросать бомбы, которыми я буду попадать по нему. Не могу дождаться.

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– Думаешь, это конец его карьеры?

– Это будет конец. Я убежден, что это так, но я просто сосредоточен и на 100% готов просто выплеснуть на него это все, – сказал Дюбуа в интервью BoxNation.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Первый бой между боксерами, который прошел в 2023 году, завершился победой украинца техническим нокаутом в 9 раунде. После победы над Дюбуа Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец нокаутировал Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

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