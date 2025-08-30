Начался четвертый игровой день на Евробаскете-2025. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 3-й тур

Группа A

Чехия – Эстония – 75:89 (19:23, 17:31, 18:23, 21:12)

Группа B

Литва – Германия – 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24)

Группа C

Италия – Грузия – 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15)

Группа D

Исландия – Бельгия – 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:25)

Эстония в битве неудачников группы A переиграла Чехию. Обе команды ровно начали игру, но чехи провалили вторую четверть и после этого не смогли отыграться – 89:75 в пользу эстонцев, которые одержали свою первую победу на Евробаскете-2025. Лучшим игроком стал Кристиан Кулламае, который набрал 16 очков за игру, в частности успешно выполнив 2 трехочковых броска.

Германия в сумасшедшем матче перестреляла Литву. Бундестим, благодаря победе 107:88, возглавила группу B и вышла в следующий раунд Евробаскета, а вот у литовцев могут возникнуть проблемы с попаданием в зону плей-офф. Главным создателем успеха немцев в матче стал Деннис Шредер, получивший фантастические 26 очков.

Италия победила Грузию в группе C. Гога Битадзе набрал 22 очка за игру, но это не помогло его команде одержать победу – 78:62 в пользу апеннинцев.

В группе D Бельгия оказалась сильнее Исландии. Тригви Хлинасон принес 20 очков островитянам, но бельгийцы смогли дожать соперника в последней четверти – 71:64.

