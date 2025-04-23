"Элина такая очень упорная. Играла с ней сеты, все проиграла (смеется). Она топ-игрок, что тут сказать. Сильно бьет под заднюю линию, мало дает каких-то нейтральных ударов. Где-то, если я коротко сыграла, то можно забыть о победе в розыгрыше. Ее игра очень точная, стабильная и быстро она играет, глубоко.

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Настроение Элины очень сфокусировано на тренировках, она выкладывается и тренирует свою игру, совершенствует ее. Посмотрите, сколько раз она достигала четвертьфиналов и полуфиналов на турнирах Большого Шлема. Она считается самым большим топом в нашем спорте, поэтому я рада, что смогла потренироваться с ней и почувствовать ее уровень – самый высокий уровень тенниса в нашем виде спорта.

С Мартой я не тренировалась много, только разминала ее и играла пары. Но когда смотрела ее матчи, то, конечно, увидела, на каком и она высоком уровне, как она вкладывается в удар, какой у нее тяжелый мяч летит. Имеет очень хорошую физику, Марта такая атлетичная очень. Имеет точные удары, четкие зоны. Она может делать все, что захочет на корте, она имеет много выбора в плане, что она может сделать с мячом. Очень нравится, как она играет.

Мы тренировали пару с Надей и Людой, мне нравится с ними тренироваться. Они мощно и быстро бьют под заднюю линию, а также хорошо держат мяч. И весело с ними играть пару, очень интересно. Все происходит так резко, поэтому, конечно, тоже чувствуется, что они играют на высоком уровне", – сказала Завацкая для Sport.ua.

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