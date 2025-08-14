Спенсер Оливер уверен, что Александр Усик не будет проводить защиту титула по версии WBO.

Английский бывший боксер Спенсер Оливер, а сейчас – эксперт портала talkSPORT, уверен, что действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик не согласится на бой с новозеландцем Джозефом Паркером, который является временным чемпионом по версии WBO.

"На данный момент обладателем титула абсолютного чемпиона мира в хевивейте является Александр Усик. Похоже, он может отказаться от этого пояса. Так что мы можем увидеть Мозеса Итауму в его 14-м поединке, как он боксирует за титул чемпиона мира в тяжелом весе против Джозефа Паркера", – цитирует Оливера talkSPORT.

Британец Мозес Итаума 16 августа в Саудовской Аравии проведет поединок против Диллиана Уайта. Пока что у 20-летнего британца в активе 12 побед в 12 боях.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) дала Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о титульном поединке. Если украинец откажется от боя, то его лишат титула WBO.

