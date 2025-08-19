Эксперт бокса Гарет Дэвис заявил о том, что 20-летний британский боксер Мозес Итаума, которого многие называют наследником Тайсона Фьюри, может побить всех представителей супертяжелого дивизиона, но только не действующего абсолютного чемпиона мира Александра Усика, а также Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира исключил наследника Тайсона Фьюри из когорты соперников Усика: "Надо быть реалистами"

"Я бы не выставлял Мозеса против Усика и Тайсона Фьюри. А вот всех остальных, считаю, он сможет побить. Фьюри очень неудобный и очень опытный. Точно так же, как и Усик. А кроме них не думаю, что кто-то еще может побить Итауму", – заявил Дэвис в комментарии Seconds Out.

Мозес Итаума 16 августа в Саудовской Аравии выиграл нокаутом в первом раунде у земляка Диллиана Уайта.

