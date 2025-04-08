Эксклюзивный клуб Надаля получил пополнение впервые за 17 лет – британец, который ведет "двойную жизнь"
Британский теннисист Джек Дрейпер установил достижение, которое в ХХІ веке покорялось только Рафаэлю Надалю.
Дрейпер обошел Каспера Рууда и поднялся на шестую строчку рейтинга ATP. Британец стал первым левшой с 2008 года, которому удалось забраться в топ-6, информирует Tennis.com.
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Предшественником был легендарный Рафаэль Надаль, который вообще возглавлял рейтинг ATP. Вскоре Дрейпер может также улучшить свое положение. 23-летний британец сегодня (8 апреля) стартует на мастерсе в Монте-Карло матчем против Маркоса Гирона.
Интересно, что в повседневной жизни Дрейпер даже не является левшой, но на корте больше использует именно левую руку и считает это определенным преимуществом над соперниками.
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