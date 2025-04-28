Экс-звезда Реала и Челси принял участие в велогонке и стал свидетелем трагической смерти
Бывший вингер Реала, Челси и сборной Украины Эден Азар сменил профессию, приняв участие в велогонке в соревнованиях на Мальорке.
Азар успешно преодолел 225 километров пути на велосипеде, добрался до финиша и даже получил медаль от организаторов.
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А вот на гонках Mallorca 312 произошла трагедия – велогонщик Фил Уильямс попал в аварию на подъеме на Коль-д'эн-Кларет во время поездки между Вальдемосой и Эспорлесом, сообщает granfondodailynews. После этого у него случился сердечный приступ. Несмотря на все старания, 40-летнего мужчину так и не смогли спасти.
Отмечается, что это уже третий смертельный случай участника Гран Фондо в этом месяце – ранее умерли бывший французский профессионал Стефан Краффт и неизвестный нидерландский велогонщик. У обоих также произошел сердечный приступ.
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