Бывший вингер Реала, Челси и сборной Украины Эден Азар сменил профессию, приняв участие в велогонке в соревнованиях на Мальорке.

Азар успешно преодолел 225 километров пути на велосипеде, добрался до финиша и даже получил медаль от организаторов.

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А вот на гонках Mallorca 312 произошла трагедия – велогонщик Фил Уильямс попал в аварию на подъеме на Коль-д'эн-Кларет во время поездки между Вальдемосой и Эспорлесом, сообщает granfondodailynews. После этого у него случился сердечный приступ. Несмотря на все старания, 40-летнего мужчину так и не смогли спасти.

Отмечается, что это уже третий смертельный случай участника Гран Фондо в этом месяце – ранее умерли бывший французский профессионал Стефан Краффт и неизвестный нидерландский велогонщик. У обоих также произошел сердечный приступ.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike pic.twitter.com/2Wj3TSE9za — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 26, 2025

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