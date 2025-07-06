Внезапно оборвалась жизнь бывшей звезды американской бейсбольной лиги MLB Бобби Дженкса – ему было всего 44 года, сообщает пресс-служба чемпионата.

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Как отмечает MSN, в начале 2025 года у Дженкса диагностировали редкую форму рака желудка – аденокарцинома (злокачественная опухоль, возникающая в железистой ткани). Уайт Сокс и Ред Сокс (его бывшие клубы) уже отреагировали на его смерть:

"Мы потеряли культового члена семьи Уайт Сокс. Никто из нас никогда не забудет все, что Бобби сделал для чемпионов Мировой серии 2005 года и всей организации Сокс во время своего пребывания в Чикаго", – говорится в заявлении Уайт Сокс.

"Наши сердца с семьей Дженкс и многими людьми из бейсбола, которые знали Бобби как товарища по команде и друга", – выразили соболезнования Ред Сокс.