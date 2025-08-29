Экс-вторая ракетка мира объявила о возвращении на корт – она будет соперницей сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA № 16) восстановилась от травмы.
Бадоса объявила о своем возвращении в большой теннис после успешного восстановления от травмы спины, сообщает Mundo Deportivo.
"После нескольких недель бездействия я вернулась к тренировкам и подготовке к турнирам в Азии. Первая остановка: Шэньчжэнь. Я очень рада представлять свою страну. Вамос!" – написала Бадоса в своем Х.
В июне Паула прекратила выступления из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы. Первая ракетка Испании будет готова сыграть за свою страну в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (КНР). В четвертьфинале турнира испанки сыграют против сборной Украины, матчевое противостояние состоится 17 сентября.
В 2022 году Паула Бадоса занимала второе место в мировом рейтинге теннисисток. На протяжении своей карьеры она выиграла 4 титула ранга WTA.
