Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая в обновленном рейтинге WTA занимает 12-е место, снялась с Открытого чемпионата США 2025, сообщает пресс-служба турнира.

27-летняя спортсменка продолжает залечивать травму спины. Повреждение не позволяет ей принять участие уже в четвертом подряд турнире. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне, где вылетела уже в первом раунде от британки Кэти Бултер (WTA № 50). После этого она пропустила турниры в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати.

В основной сетке американского мэйджора в Нью-Йорке Бадосу заменит представительница Швейцарии Жиль Тайхманн.

Напомним, прошлом году Паула добралась до четвертьфинала US Open, где уступила Эмме Наварро.

К слову, Бадоса попала в заявку сборной Испании на турнир Кубка Билли Джин Кинг. Соперником пиренейцев в четвертьфинале престижного турнира будет Украина. Поединки состоятся 17 сентября – два одиночных матча и парный поединок, которые будут проводиться до двух выигранных сетов с тайбрейками.