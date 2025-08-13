Чемпион Украины по футзалу в составе МФК Продэксим Дмитрий Холоша теперь сотрудничает с российскими оккупантами на Херсонщине. Об этом сообщает НоваМедиа.

Бывший футзальный вратарь устроился директором центра "Инваспорт" на оккупированной территории Украины. Там он участвует в пропагандистских мероприятиях, в частности рассказывает кремлевские небылицы младшим поколением и записывает видео в поддержку российского диктатора Путина.

Холоша покинул МФК Продэксим в 2021 году. Футзальная команда из Херсона приостановила свое существование после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Надеемся, что Холоша, как и все коллаборанты, получит по достоинству. Как в том числе и приспешники Стремоусова Валерий Кулешов и Дмитрий Савлученко – об их ликвидации диверсионной группой Футбол 24 писал раньше.

