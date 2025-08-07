Бывшая восьмая ракетка мира внезапно выступил адвокатом для представителей страны-террориста.

"Надеюсь, россияне убьют всех украинцев": Свитолина показала угрозы, которые получила после поражения Осаке

"Могут ли российские теннисисты вернуть себе свой флаг? Сейчас это немного нелепо", – написал Изнер в соцсетях. 40-летний американец продолжил гнуть свою линию, высмеивая аргументы в комментариях.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения ATP, WTA и ITF запретили российским и белорусским теннисистам выступать на индивидуальных соревнованиях под флагами своих стран. Также ITF отстранила все российские и белорусские сборные от участия в командных турнирах под своей эгидой.

Can the Russian tennis players get their flag back? Bit ridiculous now. — John Isner (@JohnIsner) August 7, 2025

