Экс-восьмая ракетка мира зашкварился требованием вернуть россиянам флаг: "Это нелепо"
Джон Изнер несколькими фразами продемонстрировал свое невежество и жалкость.
Бывшая восьмая ракетка мира внезапно выступил адвокатом для представителей страны-террориста.
"Надеюсь, россияне убьют всех украинцев": Свитолина показала угрозы, которые получила после поражения Осаке
"Могут ли российские теннисисты вернуть себе свой флаг? Сейчас это немного нелепо", – написал Изнер в соцсетях. 40-летний американец продолжил гнуть свою линию, высмеивая аргументы в комментариях.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения ATP, WTA и ITF запретили российским и белорусским теннисистам выступать на индивидуальных соревнованиях под флагами своих стран. Также ITF отстранила все российские и белорусские сборные от участия в командных турнирах под своей эгидой.
