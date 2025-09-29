Экс-украинская дзюдоистка завоевала первую медаль для своей новой страны
Елизавета Литвиненко отличилась за сборную ОАЭ.
Бывшая украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко получила первую награду под флагом сборной Объединенных Арабских Эмиратов.
Литвиненко завоевала серебро на Гран-при в Китае.
"Какой замечательный способ вернуться в игру с первой медалью для моей новой команды. Я благодарна вам всем за вашу поддержку", – написала Литвиненко в Instagram, где разместила фотографию со всеми призерами соревнований и победительницей.
21-летняя Елизавета Литвиненко в начале сентября изменила свое спортивное гражданство, отказавшись от украинского. Выступления за команду ОАЭ она начала без карантина, ведь он не предусмотрен.
Напомним, что ранее 16-летняя Илария Цуркан и ее 20-летний брат Игорь Цуркан изменили Украину на Словению, а 20-летний Алексей Болдырев будет выступать под флагом Польши.
