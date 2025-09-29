Бывшая украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко получила первую награду под флагом сборной Объединенных Арабских Эмиратов.

Украинская дзюдоистка отказалась от украинского гражданства – известна новая страна спортсменки

Литвиненко завоевала серебро на Гран-при в Китае.

"Какой замечательный способ вернуться в игру с первой медалью для моей новой команды. Я благодарна вам всем за вашу поддержку", – написала Литвиненко в Instagram, где разместила фотографию со всеми призерами соревнований и победительницей.

21-летняя Елизавета Литвиненко в начале сентября изменила свое спортивное гражданство, отказавшись от украинского. Выступления за команду ОАЭ она начала без карантина, ведь он не предусмотрен.

Напомним, что ранее 16-летняя Илария Цуркан и ее 20-летний брат Игорь Цуркан изменили Украину на Словению, а 20-летний Алексей Болдырев будет выступать под флагом Польши.

"Смена спортивного гражданства была делом времени": в Федерации дзюдо Украины объяснили скандал с Литвиненко и Цуркан