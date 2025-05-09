Семен Новиков пытается удержаться на тепленьком месте в сборной Болгарии, но и отречься от российских наставников не может.

"Я не хочу бойкотировать сборную, хочу бороться за Болгарию. Мы хотим спросить федерацию, почему они не хотят продолжать работать с этими тренерами (россиянином Сосланом Фарниевым и его помощниками – прим. Футбол24+). Ответ Станки Златевой (новой руководительницы Болгарской федерации по борьбе – прим. Футбол24+) на предыдущей пресс-конференции был таким: тренеры ушли в отставку. Я хочу увидеть этот документ.

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Я не разговаривал со Златевой лично, потому что никто из федерации мне не звонил. Я познакомился со Станкой на республиканском чемпионате среди юниоров. Златева спросила меня, как у меня дела, я ответил ей, что хорошо, и на этом все закончилось. Она даже не поздравила меня с медалью чемпионата Европы.

Я ни о чем не жалею, потому что такое отношение со стороны федерации имеет лишь кратковременный характер. 80% людей, которых я встречаю на улице, поддерживают меня. Я чувствую поддержку болгарского народа. Многие говорили мне: "Спасибо, что приехал выступать за Болгарию". Надеюсь, что в будущем я буду продолжать выигрывать титулы для Болгарии.

Единственной моей проблемой в команде было то, что я плохо знал болгарский язык, теперь у меня нет этой проблемы. У меня никогда не было проблем с отношением к натурализации. Я разговаривал со Стояном Добревым (новый главный тренер болгарской сборной – прим. Футбол24+), и он сказал мне, что персональные тренеры не могут приезжать на тренировки и сборы национальной сборной. Я не понимаю, почему принимается такое решение.

Предыдущий президент федерации Христо Маринов всегда был в зале и всегда подходил, чтобы поздравить нас. Он всегда был рядом с нами в важные моменты и на соревнованиях. После чемпионата Европы новая руководительница мне даже не позвонила.

Я не планирую менять страну. Я хочу тренироваться так же, как мы это делали до сих пор. Мы имели хорошую атмосферу и хорошо подготовились. Даже если я совсем откажусь от борьбы, я уже достиг своей мечты", – цитирует Новикова ТОПСПОРТ.

Напомним, недавно в болгарской борьбе вспыхнул скандал. Новиков и его партнеры натурализованные россияне возмутились, что их заставляют в команде разговаривать на болгарском, а не на русском. Позже с должности главного тренера сборной уволили Фарниева. Новиков и компания писали письмо с просьбой вернуть россиянина.

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