Гилберт Аренас попал в руки полиции как один из организаторов нелегального клуба.

Бывший баскетболист Гилберт Аренас арестован полицией. Его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, информирует NBC Sports.

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Аренас задержан вместе с пятью другими обвиняемыми, включая "вероятного высокопоставленного члена израильской транснациональной организованной преступной группировки". Все они являются подозреваемыми в организации незаконных игр в покер с высокими ставками в доме в Лос-Анджелесе, который принадлежит бывшему баскетболисту. 43-летний экс-игрок якобы в своем домовладении с сентября 2021 по июль 2022 года организовал нелегальный клуб с вооруженной охраной, персоналом и парковщиками.

Аренасу грозит тюрьма сроком на 25 лет.

Гилберт Аренас выступал в НБА с 2001 по 2012 год. Он защищал цвета Голден Стейт, Вашингтон, Орландо и Мемфис. Трижды Гилберт был участником Матчей звезд НБА.

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