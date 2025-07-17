Тренер-наемник завершил свой жизненный путь в одной из стран Западной Африки. Он погиб во время "боевого задания", сообщает промоутерская компания Мир бокса.

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Нестеров был сторонником захватнической войны России против Украины, а с октября 2022 года сам участвовал в боевых действиях на стороне оккупантов. Позже наемник решил зарабатывать на крови в Африке, где и погиб.

Нестеров долгое время был тренером боксера Александра Поветкина, который также поддерживает российское вторжение в Украину. Кроме того, боевик возглавлял федерацию бокса города Чехова в Подмосковье.