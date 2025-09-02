“Василий Ломаченко – это человек убеждений. Он патриот. Он любит свою страну. Он любит свою семью. Он человек веры. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова.

Я никогда не забуду один его жест. После того как я отработал первый бой с ним в Лас-Вегасе, перед следующим матчем он позвал меня в свою комнату и дал мне свой олимпийский галстук с украинскими цветами, потому что заметил, что я носил галстук с предыдущего боя. Он дал мне его. Это его олимпийский галстук, понимаете?

Для меня это было ценнее, чем если бы он дал мне часы Rolex – потому что он не купил это. Я носил этот галстук на каждом бою Усика и Ломаченко с того времени. И я буду продолжать делать это в дальнейшем", – цитирует Абнера Boxing News.

Напомним, что недавно Василий Ломаченко (18-3, КО 12) объявил о завершении карьеры. Несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины боксер до сих пор поддерживает церковь московского патриархата и даже вступал в конфликт с известными украинскими волонтерами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко по поводу своей неоднозначной политической позиции после удара россиян по родному городу боксера.

