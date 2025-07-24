Бывший тренер украинца заявил о том, что работа тренерского штаба британца Даниэля Дюбуа накануне реванша ему не понравилась. Впрочем, экс-наставник Усика также отдал должное мастерству украинского абсолютного чемпионата супертяжелого дивизиона.

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"Я не знаю, что происходило в лагере Дюбуа, но, по моему мнению, было слишком много внимания эмоциям. Если бы это был я, то фокусировался бы больше на самом поединке и оставил бы все вещи с эмоциями вне ринга, потому что это имеет тенденцию отвлекать бойца.

Я говорил еще много лет назад, что Усик может ударить. Он может тебя потрясти. Он очень сильный парень, он силен ментально и физически. Я провел с ним более 300 раундов на лапах, и я знаю, что он может ударить. Если он поймает кого-то в супертяжелом дивизионе, то он потрясет. Так что меня совсем не удивило, что он смог потрясти Даниэла Дюбуа или Тайсона Фьюри. Он может угрожать любому своей силой удара, потому что он сильный боец, сильный панчер.

Считаю, Джозеф Паркер заслужил право быть следующим оппонентом Александра Усика. Я слышал, что они пытаются также говорить об Итауме. Но Итауме всего 20 лет. Александру Усику – 38 лет. Я имею в виду, они так сильно хотят побить Александра Усика, что просто пытаются повалить на него стену. Но это не значит, что Александр Усик не побьет Итауму. Потому что Усик хитрый, он хороший боец, никто этого не заберет", – рассказал Али Башир Seconds Out.

Напомним, Александр Усик 19 июля в Лондоне выиграл у Даниэля Дюбуа в реванше нокаутом в пятом раунде.

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