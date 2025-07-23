Бывший наставник сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский трудоустроился в Азербайджане. 43-летний специалист возглавил местный Нефтчи, сообщает Big.Manegement.

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Детали сделки пока неизвестны. Нефтчи выступает в первом дивизионе Азербайджана. В прошлом первенстве команда дошла до финальной серии, где уступила Сабаху (2:4). В следующем сезоне Нефтчи сыграет в Кубке Европы ФИБА, где сразу стартует с групповой стадии и может встретиться с командами Калев/Крамо (Эстония), Бурсаспор (Турция) и Трефль Сопот (Польша).

Напомним, Степановский возглавлял южненский Химик, с которым в сезоне 2018/19 получал золотые награды баскетбольной Суперлиги и Кубок страны в 2020 году. Со студенческой сборной Украины на Универсаде-2019 взял серебро. Далее были румынская Крайова и эстонский клуб Парна.

Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023, после чего сменил латыша на посту наставника "сине-желтых".

В декабре 2024 года был уволен из национальной команды из-за плохих результатов. Под его руководством украинцы провели восемь игр – кроме неудач в отборе к Евро-2025, "сине-желтые" также не смогли пробиться на ОИ-2024 в Париже.

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