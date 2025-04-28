Пресс-служба Польской федерации биатлона сообщила, что словенский специалист Урош Велепец возглавил мужскую команду Польши.

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Его контракт вступает в силу 1-го мая, однако детали соглашения не разглашаются. "После отъезда из Германии у меня было много предложений. Я был удивлен. Я думал, что возьму год перерыва. Но предложения были соблазнительные. Удалось познакомиться с биатлонистами. Я вижу потенциал. Это будет непросто, это длительный процесс, но мы хотим выйти из тени и показать, что Польша также может бороться", – приводит слова Велепца Польская федерация биатлона.

Напомним, словенец был главным тренером сборных Украины (2018-2022) и Германии (2023-2025) по биатлону, а также тренировал Якова Фака (чемпиона мира) и Тею Грегорин (олимпийскую медалистку).

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