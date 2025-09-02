Бывший главный тренер сборной Украины Виталий Степановский признался в том, что не рассчитывает на украинских баскетболистов в азербайджанском Нефтчи, который он возглавил летом этого года.

"В середине июня мне позвонил мой агент и сообщил, что есть вариант перехода в Нефтчи. Позже состоялся разговор с участием Теймура Бейбутова, Давита Чивчивадзе и капитана Амиля Гамзаева. Мы обсудили все вопросы, которые меня интересовали относительно клуба, его возможностей и целей. После этого мы продолжали оставаться на связи, и примерно через две недели мне предложили официальный контракт, и мы договорились.

Думаю, для легионеров, которые приезжают сюда, это действительно важный момент. К тому же для Нефтчи это будет впервые в истории, что также имеет большое значение. Раньше я почти каждый год работал в клубах, которые выступали в еврокубках. Для Нефтчи же это лишь первый шаг. Я вижу, что клуб прилагает максимум усилий, чтобы все прошло успешно.

Трансферы еще будут? Наверное, да. У нас семь легионеров, остальные игроки будут местными. Ожидается трансфер одного баскетболиста.

Увидим ли игроков сборной Украины в Нефтчи? Нет, их не будет. Да, я хорошо знаю этих игроков, но на данный момент большинство из них связаны контрактами. А на позициях тех, кто является свободным агентом, у нас уже есть свои игроки. Поэтому в следующем сезоне мы точно не увидим игроков сборной Украины в Нефтчи", – цитирует Степановского Azerisport.

