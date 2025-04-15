Наставник Голден Стейт Уорриорз Стив Керр, руководивший сборной США на Олимпиаде-2024, озвучил проблему, которая негативно влияет на все команды.

"На первом месте здоровье игроков. И сейчас баскетбол значительно интенсивнее, чем 20 или 30 лет назад. Мне кажется, мы просим от игроков слишком много.

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Когда я играл, то все было намного проще. И мы гораздо меньше бегали. Все знают, что в регулярке должно быть меньше матчей. Но это вопрос денег. Никто не хочет терять деньги. И никто их не будет терять.

Я не верю, что мы добровольно согласимся потерять в деньгах и количестве матчей ради качества игры", – цитирует Керра The Athletic.

Напомним, команды НБА проводят 82 поединка за сезон. По словам специалиста, оптимальным было бы играть около 65 матчей. Однако недавно НБА подписала телевизионный контракт на 11 лет и 76 миллиардов долларов, поэтому ожидать сокращения регулярки в ближайшее время не стоит.

К слову, согласно статистике в 1980-х годах игрок пропускал 10,4 матча за сезон, а в 2020-х – 23,9 матча.

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