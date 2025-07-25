Американский тренер уверен, что еще один поединок между украинским абсолютным чемпионом и экс-чемпионом мира из Великобритании уже не имеет никакого смысла, ведь Усик в двух предыдущих боях с Фьюри доказал свое превосходство над соперником.

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"Я не хочу этого видеть и скажу вам, почему. Я видел достаточно. Я видел, как Усик победил Фьюри.

Я любил их обоих, и они сделали только хорошее для бокса, для своих семей и для себя. Они невероятные, они воины, все. Я больше не хочу этого видеть. Усик побеждал дважды.

Первый бой мог бы завершиться нокаутом, если бы он не сдержался, когда Фьюри упал. Он мог бы нанести тот последний удар, который бы ему серьезно навредил. Был там, пережил это, видел этот фильм, не снимайте еще один.

Как человек, который всю свою жизнь занимался боксом, я думаю, что эти оба парня очень близки к черте, которую им дал Бог", – цитирует Атласа SecondsOut.

Усик и Фьюри в 2024 году провели два боя, которые завершились победами украинца. Сначала Александр выиграл раздельным решением судей, а в реванше победил единогласным вердиктом.

19 июля в Лондоне на Уэмбли Усик разбил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде в реванше и стал во второй раз абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

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