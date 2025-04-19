Испанский специалист Сито Алонсо стал новым главным тренером сборной Латвии, подписав контракт до 2027 года, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола страны.

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49-летний наставник приступит к своим обязанностям после чемпионата Европы-2025. На континентальном первенстве латвийцами будет руководить итальянец Лука Банки – именно под его руководством балтийцы сумели занять пятое место на ЧМ-2023.

Напомним, Алонсо начал профессиональную карьеру тренера еще в 2008 году. Он возглавлял испанскую клубы Ховентуд, Гипускоа, Бильбао, Басконию, Барселону и хорватскую Цедевиту. В 2013-м году завоевал со сборной Испании (U-20) бронзовые медали чемпионата Европы, проиграв в полуфинале именно сверстникам из Латвии.

С 2019 года тренирует Мурсию, с которой в прошлом сезоне сенсационно стал вице-чемпионом Испании.

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