"Конечно, 100%. У него всегда будет сила. Когда он ведет, и у него есть успех в бою, то он никогда не будет искать выход из поединка. Я не списываю со счетов карьеру Дюбуа, потому что он молодой боец и может учиться. Простите, что это говорю, но нельзя изменить черты характера, которые у него есть. Как-то это обойти не получится.

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Он не встанет завтра утром искусным ловким боксером. У тебя есть определенный набор составляющих, которые ты используешь, и с чем имеешь дело. И тебе нужно использовать их наилучшим образом. Я действительно сочувствую Даниэлю", – приводит слова Белью TalkSPORT.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Кроме того, Усик стал первым боксером со времен Мохаммеда Али, который дважды объединил все престижные титулы в супертяжелом весе.

К слову, Тони Белью боксировал с Александром Усиком в 2018 году. Тогда украинец нокаутировал британца в 8-м раунде.

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