Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью поделился ожиданиями от реванша между чемпионом мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Даниэль сейчас на высоте. Победа над Эй Джеем вывела его на совершенно новый уровень. Это придало ему уверенности. Он очень решительный. Он даже не будет думать о последнем бое с Усиком – это не останется в его памяти. Он будет сосредоточен на одной цели, думая: "Я нокаутировал Эй Джея на Уэмбли – я вернусь на Уэмбли, чтобы нокаутировать Александра Усика".

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Усику придется снова выбить это из него. Он должен будет забрать его уверенность и волю. Сможет ли он это сделать? Да, я думаю, что сможет. Будет ли это так же легко, как в прошлый раз? Возможно, нет.

Это может быть первый раз, когда Александру Усику придется подниматься с канваса после удара в голову. Я думаю, ему придется вставать с пола. Я думаю, что он переживет бурю, но, по моему мнению, он выполнит свою работу. Я думаю, что Усик остановит Даниэля, вероятно, между 8 и 12 раундами.

Я вижу, что Дюбуа – самый уверенный, каким он когда-либо был. Он очень опасный боец. Но я думаю, что эта уверенность исчезнет после шестого раунда. Тогда он станет мишенью с шестого по девятый раунд. И если Даниэль продержится до двенадцатого, молодец. Но я не думаю, что он выдержит. Это будет слишком", – сказал Белью для talkSPORT.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Боксеры уже встречались на ринге в 2023 году – тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

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