“Мне жаль Лому, потому что все его смотрели, все его любили. Особенно я, я дрался с ним – мы сделали замечательную работу в Мэдисон-Сквер-Гарден.

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Он ушел на пенсию, потому что, возможно, сейчас у него не лучшее психологическое состояние из-за ситуации, сложившейся в Украине, которая длится уже долгое время... Все ждут, когда это закончится. Но он еще молод, возможно, он решил сделать перерыв.

Мы все знаем, что Ломаченко бьется всю свою жизнь, в любительском, профессиональном боксе, он никогда не отдыхал. Возможно, он воспользовался этой возможностью, чтобы провести время с семьей, заняться чем-то другим, и, возможно, он сможет вернуться. В любой момент. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его в будущем. Вы знаете, сейчас в боксе все говорят: "О, я ушел на пенсию". А через два года они возвращаются", – приводит слова Линареса FightHype.

Напомним, в июне 37-летний Ломаченко объявил о завершении карьеры. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа.

Ломаченко и Линарес встречались в ринге в 2018 году. Тогда украинец одержал победу ноакаутом в 10 раунде, хотя перед этим побывал в нокдауне.

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