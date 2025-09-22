Бывший руководитель команды Ред Булл Кристиан Хорнер получит от своих экс-работодателей компенсацию за увольнение в размере 60 миллионов евро, сообщает De Telegraaf.

Ред Булл разорвал все связи с Хорнером – экс-директор потребовал компенсацию на миллионы

Хорнер 20 лет занимал руководящую должность в Ред Булл и был неожиданно уволен 9 июля этого года. Он был обвинен в резком падении производительности и кризисе в "конюшне" после ухода Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли в другие команды.

Адвокаты Хорнера договорились о выплате компенсации в 60 миллионов евро. Это почти вся сумма, которая должна была причитаться их клиенту по контракту. Кроме того, Кристиан сможет через 9 месяцев после увольнения, то есть – с 9 апреля 2026 года, подписать новый контракт с другой командой.

Официальная сумма компенсации Хорнера войдет в финансовой отчетности Ред Булл на Companies House, которая появится не ранее 30 сентября будущего года.

