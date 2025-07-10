"Ред Булл сообщил мне то, что я больше не буду участвовать в работе команды. Я останусь сотрудником компании, но в оперативном плане руководство будет передано другому. Это стало для меня шоком, конечно, но за последние 12 часов у меня было время все обдумать.

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Я хотел лично сообщить вам эту новость и выразить благодарность каждому члену команды, который так много отдал за те 20 с половиной лет, что я здесь.

Когда я пришел 20 лет назад, я вошел в команду, не зная, чего ожидать, но меня сразу приняли. Из двух устаревших зданий мы начали строить то, что стало настоящей силой в Формуле-1. Наблюдать за работой этой команды и быть ее частью было самой большой привилегией в моей жизни", – заявил в прощальной речи теперь уже бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер.

Someone had taken a video of Christian Horner's farewell speech at Milton Keynespic.twitter.com/0uLTXjt9fE — RBR Daily (@RBR_Daily) July 9, 2025

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