Бублик встретился на турнире ATP в Мюнхене с бельгийцем Зизу Бергсом, во время матча с которым не смог сдержать своих эмоций.

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Во время своей же подачи у бывшего россиянина не получился удар, после чего выплеснул эмоции, громко и нецензурно выругавшись. Этим Бублик не ограничился – позже казахский теннисист разбил свою ракетку об покрытие.

Завершилось же все поражением Александра со счетом 1:2 (7:6 (5), 4:6, 5:7). Напомним, Бублик сменил российское гражданство на казахское в 2016 году. Аргументом стало то, что "Россия ему ничего не дала". Зато Казахстан предложил ему финансовую поддержку.

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