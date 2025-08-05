"Я думаю никто не хочет завершать матч таким образом, и я просто желаю ей (Марте Костюк – прим.) скорейшего выздоровления. Впереди еще большие турниры, надеюсь, она сможет к ним подготовиться. А я просто с нетерпением жду свой следующий матч.

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Была ли я полностью сосредоточена несмотря на травму соперницы? Да, я пыталась показать свой максимум. Немного боролась с первой подачей. В последние несколько дней было довольно ветрено, поэтому я немного потеряла ритм, но надеюсь, что смогу улучшить это к следующему матчу. В общем чувствовала себя достаточно хорошо на корте. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал нас", – поделилась Рыбакина в комментарии после матча.

Напомним, Марта Костюк отказалась продолжать матч против Елены Рыбакиной во втором сете из-за травмы. На тот момент представительница Казахстана уже выиграла первый сет (6:1) и вела во втором (2:1).

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